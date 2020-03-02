Новости за ночь: Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт

Эксперты объясняют тенденцию ужесточением требований регулятора, то есть Банка России. С 1 октября 2019 года ЦБ требует при выдаче необеспеченных ссуд рассчитывать показатель долговой нагрузки, то есть отношение дохода к средствам, направляемым на обслуживание долга. Чем выше этот показатель, тем сильнее нагрузка на банк. При этом клиенты с приемлемой долговой нагрузкой оформлять кредитные карты не спешат.

