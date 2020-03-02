Новости за ночь: Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт
Российские банки стали менее охотно выдавать кредитные карты, снизился и суммарный лимит, пишет РБК со ссылкой на данные нескольких бюро кредитных историй. Так, в январе 2020 года «Эвифакс» фиксирует снижение количества оформленных кредиток на 21,7% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) – на 16,8%, говорится в материале. Снижение в денежном выражении они оценивают в 22,7% и 27,9% соответственно.
Эксперты объясняют тенденцию ужесточением требований регулятора, то есть Банка России. С 1 октября 2019 года ЦБ требует при выдаче необеспеченных ссуд рассчитывать показатель долговой нагрузки, то есть отношение дохода к средствам, направляемым на обслуживание долга. Чем выше этот показатель, тем сильнее нагрузка на банк. При этом клиенты с приемлемой долговой нагрузкой оформлять кредитные карты не спешат.
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