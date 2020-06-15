Новости за ночь: Российские банки могут сделать выпуск карт платным

В обращении утверждается, что в таком случае банки будут брать плату за выпуск и обслуживание карт, за доступ к колл-центру и использование мобильных приложений, отменят программы лояльности. Сегодня большинство этих услуг для клиентов бесплатны, что помогло развитию безналичных платежей и увеличило количество карт в обращении.

Насколько может подорожать клиентский сервис, в АБР пока не говорят, однако если он станет платным, то часть клиентов — например, пенсионеры и студенты — вовсе откажется от безналичных платежей, предупреждают эксперты.

Эквайринговые комиссии были ограничены 1% для онлайн-покупок на период с 15 апреля по 30 сентября, а также для медицинских услуг с 1 июня по 30 сентября. Такую ставку установил Центробанк на период пандемии коронавируса. В ЦБ подчёркивают, что это временная мера, необходимая для поддержки в том числе малого и среднего бизнеса.

