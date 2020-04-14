Новости за ночь: Названы возможные цены на нефть после заключения сделки ОПЕК+

Заключение новой сделки ОПЕК+ не приведет к резкому росту цен на сырье, однако к концу года нефть может подорожать до $40–45 за баррель. Как сообщает «Коммерсантъ», с таким заявлением выступил глава «Газпром нефти» Александр Дюков. При этом он отметил, что это – оптимистичный сценарий, поскольку пока эксперты ожидают, что второй квартал 2020-го станет самым сложным, в том числе из-за пандемии COVID-19.

Однако Дюков подчеркнул, что в «Газпром нефти» готовы к различным сценариям – в том числе, к сценарию с ценой в $15 за баррель нефти марки Brent. В более оптимистичном прогнозе рассматривается вариант в $30 за баррель и дальнейший рост цен в 2021 году, пишут Известия.

Кроме того, Александр Дюков подчеркнул, что сделка ОПЕК+ была необходима в условиях сильного падения спроса на нефть. Напомним, 12 апреля после переговоров президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом страны ОПЕК и другие нефтедобытчики достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне.