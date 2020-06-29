Новости за ночь: Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем

При этом специалисты, которых цитирует Газета.ру, в последние годы время накопления на квартиру снизилось. Если по состоянию на первый квартал текущего года нужно было копить 4,6 года, то годом раньше срок был на 6 месяцев длиннее.

Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН рассказал, поможет ли россиянам решение о льготной ставке по ипотеке, которую предоставляет правительство, в решении жилищного вопроса.

«Основная проблема доступности жилья в России заключается не в ипотеке, а в том, что относительно зарплат россиян жилье стоит дорого. В странах, где доходы сопоставимы с российскими, стоимость жилья заметно ниже. Поэтому можно самые разные решения принимать по ипотеке, но какого-либо существенного влияния на рынок жилья это не окажет. Немножко поможет компаниям, которые строят жилье. Чуть-чуть оживит спрос на их продукцию», - пояснил эксперт.







