Новости за ночь: Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Эксперты составили рейтинг регионов России с наиболее доступными по цене квартирам. Итак, согласно исследованию РИА Новости, проще всего приобрести недвижимость жителям регионов Крайнего Севера.
Так жителям Магаданской область понадобиться 1, 6 года, чтобы накопить средства на покупку (это минимальное число лет). Далее следует Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (2,8) и Ненецкий автономный округ (2,9).
Рейтинг с наименее доступным жильем возглавили Севастополь, Чеченская и Карачаево-Черкесская Республики. Там придется копить от 14 до 15, 5 лет.
При этом специалисты, которых цитирует Газета.ру, в последние годы время накопления на квартиру снизилось. Если по состоянию на первый квартал текущего года нужно было копить 4,6 года, то годом раньше срок был на 6 месяцев длиннее.
Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН рассказал, поможет ли россиянам решение о льготной ставке по ипотеке, которую предоставляет правительство, в решении жилищного вопроса.
«Основная проблема доступности жилья в России заключается не в ипотеке, а в том, что относительно зарплат россиян жилье стоит дорого. В странах, где доходы сопоставимы с российскими, стоимость жилья заметно ниже. Поэтому можно самые разные решения принимать по ипотеке, но какого-либо существенного влияния на рынок жилья это не окажет. Немножко поможет компаниям, которые строят жилье. Чуть-чуть оживит спрос на их продукцию», - пояснил эксперт.
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