Новости за ночь: МВД выступило против легализации онлайн-продаж алкоголя

Отзыв МВД России на законопроект Министерства финансов о легализации интернет-торговли алкоголем, рассматривающийся с 2018 года, может поставить крест на этой инициативе, пишут «Известия». Министерство внутренних дел представило правительству аргументы против онлайн-продаж спиртного.

В МВД считают, что легализация такой практики увеличит число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, хотя сейчас этот показатель снижается год к году. Ведомство также видит риски продаж алкоголя несовершеннолетним и предупреждает, что новых канал продаж может подтолкнуть к развитию нелегальный рынок спиртного. Не исключено, что обедневшие покупатели будут нападать на курьеров со спиртным, добавляют в МВД.

В Минфине, однако, напоминают, что курьеры сейчас доставляют и более дорогие товары. Алкоголем торгуют в интернете и сейчас, но нелегально, так что инициатива позволит контролировать рынок, настаивают там: продающие алкоголь сайты будут в специальном реестре под контролем Росалкогольрегулирования.

Летом прошлого года замминистра финансов Илья Трунин отмечал, что дистанционные продажи алкоголя уже осуществляются на практике, когда курьер выступает доверенным лицом, пишет RT.

