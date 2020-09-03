Новости за ночь: МВД выступило против легализации онлайн-продаж алкоголя
Отзыв МВД России на законопроект Министерства финансов о легализации интернет-торговли алкоголем, рассматривающийся с 2018 года, может поставить крест на этой инициативе, пишут «Известия». Министерство внутренних дел представило правительству аргументы против онлайн-продаж спиртного.
В МВД считают, что легализация такой практики увеличит число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, хотя сейчас этот показатель снижается год к году. Ведомство также видит риски продаж алкоголя несовершеннолетним и предупреждает, что новых канал продаж может подтолкнуть к развитию нелегальный рынок спиртного. Не исключено, что обедневшие покупатели будут нападать на курьеров со спиртным, добавляют в МВД.
В Минфине, однако, напоминают, что курьеры сейчас доставляют и более дорогие товары. Алкоголем торгуют в интернете и сейчас, но нелегально, так что инициатива позволит контролировать рынок, настаивают там: продающие алкоголь сайты будут в специальном реестре под контролем Росалкогольрегулирования.
Летом прошлого года замминистра финансов Илья Трунин отмечал, что дистанционные продажи алкоголя уже осуществляются на практике, когда курьер выступает доверенным лицом, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 952 / сут.
Умерли
17 414+115 / сут.
Выздоровели
821 тыс.+5 464 / сут.
- «Будет хуже»: Госдеп о последствиях силового вмешательства РФ в белорусские протесты
- Мишустину предложили продлить антикризисную поддержку бизнеса на 2021 год
- Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийств
- Новости за ночь: Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
- Новости за ночь: Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru