Новости за ночь: Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневке
Главные события ночи по версии НСН.
Власти готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе. В Минтруде планируют провести совещание по этому вопросу в ближайшее время. Там обсудят проведение эксперимента на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности. В список компаний включены предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства. В Минтруде отметили, что четких параметров перехода на четырехдневку на данный момент нет, схема должна быть испытана на большом количестве компаний.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что нижняя палата в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Но принимать решение будут после того, как проведут эксперимент на нескольких предприятиях.
Мировые цены на нефть значительно выросли
После сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии из-за атаки дронов на крупнейшие в королевстве месторождения, мировые цены на «черное золото» подскочили в среднем на 13%. Это больше, чем прогнозировали эксперты. На открытии бирж североморская нефтяная смесь марки Brent стоила почти 68 долларов за баррель, а в ходе торгов дорожала на 19% – до 71 доллара. После субботней атаки на крупные месторождения нефти Саудовская Аравия сократила добычу «черного золота» почти вдвое – на 5 миллионов баррелей в сутки.
Добавим, утром 14 сентября стало известно о пожаре на территории национальной нефтяной компании Saudi Aramco. По официальным данным, причиной возгорания стала атака дронов, ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. После этого Саудовская Аравия сократила добычу нефти в два раза.
Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии
Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии. Страны намерены создать единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учет собственности к 2021 году.
Как пишет «Коммерсант», страны планируют сформировать единые соцгарантии, объединить банковский надзор и создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии. При такой высокой степени интеграции речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину решить все спорные вопросы по интеграции к 20-летию союзного договора, то есть до 8 декабря.
Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ
Самую значительную часть семейного бюджета тратят на жилищно-коммунальные услуги на Камчатке и Колыме (до 14%), а меньше всего в Дагестане и Ингушетии (менее 5%). Цифры рейтинга публикует РИА Новости. В среднем жен семьи тратят на услуги ЖКХ - 9,6%, это около 4,4 тысячи рублей в месяц. По сравнению с показателями двухлетней давности сумма выросла на 4%.
Меньше всего в абсолютном выражении на ЖКУ тратят в республике Алтай, там в месяц из семейного бюджета на это уходит 2374 рубля.
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