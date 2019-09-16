Новости за ночь: Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневке

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В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе. В Минтруде планируют провести совещание по этому вопросу в ближайшее время. Там обсудят проведение эксперимента на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности. В список компаний включены предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства. В Минтруде отметили, что четких параметров перехода на четырехдневку на данный момент нет, схема должна быть испытана на большом количестве компаний.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что нижняя палата в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Но принимать решение будут после того, как проведут эксперимент на нескольких предприятиях.

