Новости за ночь: Минпромторг представил список из 246 системообразующих предприятий

Министерство промышленности и торговли РФ составила свой предварительный список системообразующих предприятий. В него вошли 246 организаций из 15 отраслей, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Критерии включения в список — объём выручки и численность сотрудников, для каждой отрасли они установлены отдельно.

В перечне, в частности, уже есть девять судостроительных компаний, девять компаний железнодорожного машиностроения, семь компаний в сфере авиастроения, 12 автопроизводителей, включая «Автоваз», «Автомобильный завод "Урал"», «Фольксваген груп Рус», «ГАЗ», ПАО «Камаз», «Соллерс», «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

Этот список компаний уже одобрен на заседании правкомиссии, где также были утверждены списки системообразующих предприятий от Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхоза. Минпромторг обещает дополнить свой перечень предприятия из сфер торговли, металлургии, фармацевтики, мебельной промышленности, производства изделий народных художественных промыслов.

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ФОТО: www.vedomosti.ru
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