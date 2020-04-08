«Фонбет» предложили исключить из списка системообразующих предприятий
В министерстве финансов предложили исключить из списка системообразующих предприятий букмекерскую контору "Фонбет". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в ведомстве.
Минфин пока что отказывается от официальных комментариев. Букмекерская контора "Фонбет" занимается приемов ставок на спортивные мероприятия, чистая прибыль для них в 2018 году составила более 9 млрд рублей. Включение такого предприятия в перечень системообразующих вызвала много общественного внимания.
Список из 646 предприятий был представлен правительством 20 марта, в настоящий момент этот перечень дополняется и дорабатывается. 10 апреля будет представлен финальный вариант. Попавшие в перечень компании будут курироваться правительством и получать помощь в случае необходимости.
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