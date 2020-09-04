Новости за ночь: Минфин просят увеличить налоговый вычет на детей

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров попросил министра финансов Антона Силуанова рассмотреть вопрос об увеличении налогового вычета на детей – то есть части дохода, с которой не взимается налог. Об этом пишет RT со ссылкой на копию соответствующего обращения парламентария.

Фёдоров предлагает увеличить сумму налогового вычета с нынешних 1,4 тысячи рублей на первого и второго ребёнка до 4 тысяч рублей, с 3 тысяч рублей на третьего и последующих детей до 8 тысяч рублей.

По действующим правилам вычет на ребёнка можно получать до тех пор, пока общая сумма дохода, облагаемого налогом в 13%, за текущий год не превысит 350 тысяч рублей. Эту сумму тоже следует увеличить – до 600 тысяч рублей, полагает Фёдоров.

Ранее член Общественной палаты РФ, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала правительство отменить имущественный налог для семей с тремя и более детьми до их совершеннолетия.

