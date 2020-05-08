Новости за ночь: Эксперты ждут первых авиарейсов за рубеж не раньше осени

Международные авиарейсы из РФ будут закрыты до сентября, а внутренние перелёты начнут медленно восстанавливаться с начала лета. Такие сроки предполагает базовый сценарий развития событий, предложенный экспертами Национального рейтингового агентства (НРА), передаёт РИА Новости.

Согласно пессимистичному сценарию, авиарейсов за границу не будет до конца текущего года, а внутренних авиарейсов — до сентября.

По мнению аналитиков, восстановление рынка авиаперевозок окажется длительным, а последствия шока будут ощущаться минимум два-три года.

Отметим, что представители «Аэрофлота» недавно прогнозировали восстановление международного сообщения в лучшем случае с середины лета. Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН заявил, что считает такой сценарий нереалистичным. Никаких массовых перевозок по международным направлениям не будет до следующего года, а до прежним объёмов восстановится только в 2022-2023 годах, полагает он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки в этом году.

