Новости за ночь: Эксперты ждут первых авиарейсов за рубеж не раньше осени
Международные авиарейсы из РФ будут закрыты до сентября, а внутренние перелёты начнут медленно восстанавливаться с начала лета. Такие сроки предполагает базовый сценарий развития событий, предложенный экспертами Национального рейтингового агентства (НРА), передаёт РИА Новости.
Согласно пессимистичному сценарию, авиарейсов за границу не будет до конца текущего года, а внутренних авиарейсов — до сентября.
По мнению аналитиков, восстановление рынка авиаперевозок окажется длительным, а последствия шока будут ощущаться минимум два-три года.
Отметим, что представители «Аэрофлота» недавно прогнозировали восстановление международного сообщения в лучшем случае с середины лета. Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН заявил, что считает такой сценарий нереалистичным. Никаких массовых перевозок по международным направлениям не будет до следующего года, а до прежним объёмов восстановится только в 2022-2023 годах, полагает он.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки в этом году.
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