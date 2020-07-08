Новости за ночь: Эксперты предупредили о подорожании мобильной связи на 14%

Минимальный пакетный тариф мобильной связи в России стал дороже на 8% за первые шесть месяцев 2020 года, и подорожание может продолжиться, считают эксперты Content Review. По их данным, тарифы увеличили все операторы «большой четвёрки», причём Tele2 поменял условия и части архивных тарифов, пишет «Коммерсантъ».

Рост тарифов связывают с необходимостью компенсировать выпадающую выручку на фоне режима самоизоляции. Тарифы продолжат дорожать и во втором полугодии. По оценке руководителя Content Review Сергея Половникова, они могут вырасти на 14%. Источник издания в одной из компаний признаёт возможность увеличения цен с учётом роста расходов операторов на обслуживание сетей и инфраструктуры.

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На фоне роста тарифов доступность связи почти не улучшилась. В числе регионов с самой доступной связью эксперты называют Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Сахалин, Ярославскую и Магаданскую области. Худшие по этому показателю – Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Калмыкия.

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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
ТЕГИ:ТарифыМобильная СвязьМобильные Операторы
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