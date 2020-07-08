Новости за ночь: Эксперты предупредили о подорожании мобильной связи на 14%
Минимальный пакетный тариф мобильной связи в России стал дороже на 8% за первые шесть месяцев 2020 года, и подорожание может продолжиться, считают эксперты Content Review. По их данным, тарифы увеличили все операторы «большой четвёрки», причём Tele2 поменял условия и части архивных тарифов, пишет «Коммерсантъ».
Рост тарифов связывают с необходимостью компенсировать выпадающую выручку на фоне режима самоизоляции. Тарифы продолжат дорожать и во втором полугодии. По оценке руководителя Content Review Сергея Половникова, они могут вырасти на 14%. Источник издания в одной из компаний признаёт возможность увеличения цен с учётом роста расходов операторов на обслуживание сетей и инфраструктуры.
На фоне роста тарифов доступность связи почти не улучшилась. В числе регионов с самой доступной связью эксперты называют Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Сахалин, Ярославскую и Магаданскую области. Худшие по этому показателю – Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Калмыкия.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
694 тыс.+6 368 / сут.
Умерли
10 494+198 / сут.
Выздоровели
464 тыс.+9 551 / сут.
- Новости за ночь: Командование ВС США не поверило в «сговор» РФ с талибами
- Новости за ночь: Эксперты предупредили о подорожании мобильной связи на 14%
- Новости за ночь: РФ и Китай заблокировали резолюцию Совбез ООН о гумпомощи Сирии
- Адвокат: Сафронову вменяют передачу секретных данных чешским спецслужбам
- «Ночные Снайперы» выпустили новый альбом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru