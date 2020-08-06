Новости за ночь: Доставкам предрекли подорожание в два раза из-за СанПиНов

В связи с новыми СанПиНами по предоставлению услуг населению в России может подорожать доставка товаров из магазинов. Согласно прогнозу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) рост может составить 100%, пишут «Известия».

В соответствии с новыми положениями будет введен запрет на перевозку в автомобилях бытовой химии, при условии доставки в нем же продуктов питания. Соответственно компании понесут дополнительные траты по развозу разных категорий товаров на разных транспортных средствах.