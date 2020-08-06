Новости за ночь: Доставкам предрекли подорожание в два раза из-за СанПиНов
В связи с новыми СанПиНами по предоставлению услуг населению в России может подорожать доставка товаров из магазинов. Согласно прогнозу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) рост может составить 100%, пишут «Известия».
В соответствии с новыми положениями будет введен запрет на перевозку в автомобилях бытовой химии, при условии доставки в нем же продуктов питания. Соответственно компании понесут дополнительные траты по развозу разных категорий товаров на разных транспортных средствах.
Сейчас средняя стоимость доставки по РФ составляет 300-350 рублей, отметил президент АКИТ Артем Соколов. При этом наблюдается тенденция, когда компании снижают свои логистические расходы за счет расширения ассортимента, что сказывается на удешевлении и доставки. Товары же транспортируются в разных секциях автомобиля и находятся в двойной упаковке.
Профильная Ассоциация направила в адрес главного санитарного врача Анны Поповой письмо с предложениями о запрете перевозки продуктов питания только с агрохимикатами и товарами бытовой химии, которые содержат чрезвычайно и высокоопасные химические вещества.
Ранее НСН сообщала, что россияне столкнулись с задержками при доставке посылок из-за рубежа. Логистические компании утверждают, что всему виной новые таможенные правила оформления корреспонденции.
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