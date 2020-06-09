Новые правила ФТС обернулись задержками доставки посылок
Россияне столкнулись с задержками при доставке посылок из-за рубежа. Логистические компании утверждают, что всему виной новые таможенные правила оформления корреспонденции.
В частности, о задержках при доставке посылок в соцсетях сообщила компания Boxberry . При этом некоторые клиенты не могут получить свои заказы, сделанные еще 18 мая.
Среди онлайн-магазинов, посылки из которых задерживаются, в частности, указаны сайты ASOS, MyProtein и Look Fantastic.
Как заявил РБК глава Boxberry International Марат Артуганов, компании столкнулись с тем, что таможня начала дольше обрабатывать международные посылки из-за новых таможенных правил и несовершенства программного обеспечения внутри самой ФТС.
По некоторым данным, в прошлом году россияне сделали 450 млн заказов в зарубежных интернет-магазинах на общую сумму 680 млрд рублей. Более половины этой суммы приходится на Китай.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru