Новые правила ФТС обернулись задержками доставки посылок

В частности, о задержках при доставке посылок в соцсетях сообщила компания Boxberry . При этом некоторые клиенты не могут получить свои заказы, сделанные еще 18 мая.



Среди онлайн-магазинов, посылки из которых задерживаются, в частности, указаны сайты ASOS, MyProtein и Look Fantastic.



Как заявил РБК глава Boxberry International Марат Артуганов, компании столкнулись с тем, что таможня начала дольше обрабатывать международные посылки из-за новых таможенных правил и несовершенства программного обеспечения внутри самой ФТС.



По некоторым данным, в прошлом году россияне сделали 450 млн заказов в зарубежных интернет-магазинах на общую сумму 680 млрд рублей. Более половины этой суммы приходится на Китай.

