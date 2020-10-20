Новости за ночь: Бедным в России предложили полностью компенсировать расходы за ЖКУ

Также ОНФ предлагает расширить социальный стандарт жилищной обеспеченности с 18 до 25 кв. м на человека.

Сегодня россияне получают субсидии на оплату ЖКУ в случае, если доля таких расходов в семейном бюджете превышает предельно допустимую, сообщает РИА ФАН.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева ранее рассказала НСН о новых правилах поверки счетчиков услуг ЖКХ. Она пояснила, что по новым правилам все результаты метрологических результатов поверок приборов учета должны вноситься в единый реестр на сайте единой метрологической службы.

«Это экономит время и силы потребителя, потому что можно не сдавать эти справки в ресурсоснабжающую или управляющую компанию, они могут все это брать с сайта», - рассказала она.

