Новости за ночь: Бедным в России предложили полностью компенсировать расходы за ЖКУ

Семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже на человека предложили полностью компенсировать расходы за ЖКУ. С инициативой выступил ОНФ. Ее уже поддержали в Госдуме, общественном совете при Минстрое и в «Деловой России». Сейчас предложение направлено главе правительства Михаилу Мишустину, пишут «Известия». На компенсации может понадобиться порядка 140 млрд рублей в год.

Комиссии при оплате за услуги ЖКХ для физлиц отменят в России с 2021 года

Также ОНФ предлагает расширить социальный стандарт жилищной обеспеченности с 18 до 25 кв. м на человека.

Сегодня россияне получают субсидии на оплату ЖКУ в случае, если доля таких расходов в семейном бюджете превышает предельно допустимую, сообщает РИА ФАН.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева ранее рассказала НСН о новых правилах поверки счетчиков услуг ЖКХ. Она пояснила, что по новым правилам все результаты метрологических результатов поверок приборов учета должны вноситься в единый реестр на сайте единой метрологической службы.

«Это экономит время и силы потребителя, потому что можно не сдавать эти справки в ресурсоснабжающую или управляющую компанию, они могут все это брать с сайта», - рассказала она.

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ФОТО: РИА Новости//Павел Лисицын
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