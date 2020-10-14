Комиссии при оплате за услуги ЖКХ для физлиц отменят в России с 2021 года
Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ в среду на заседании рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об отмене банковских комиссий при оплате гражданами жилищно-коммунальных услуг, передает ТАСС.
Текущая версия законопроекта предусматривает внесение запрета на комиссии при платежах граждан за услуги ЖКХ в Жилищный кодекс, закон о банках и банковской деятельности и ряд других законов.
Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева рассказала НСН о новых правилах поверки счетчиков услуг ЖКХ.
В то же время аферисты последнее время часто предлагают людям скидку на оплату фальшивых счетов, предупреждает ТК 360.
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