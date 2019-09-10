Новая система поможет проследить путь молока от поля до прилавка

Первые результаты введения автоматизированной информационной системы «Меркурий» обсудили в Московской торгово-промышленной палате. Эта система, которая позволяет проследить путь молока от поля до прилавка, сейчас проходит апробацию. Как рассказала НСН заместитель председатель гильдии агропромышленного комплекса и предпринимательства Марина Петрова, деловое сообщество предлагает продолжить практику плавного перехода на использование системы «Меркурий».

«Представители бизнеса, общественных организаций и гильдий выступили за поэтапное введение системы «Меркурий», предложив ввести с ноября две товарные категории, а следующий этап отложить на февраль-март 2020 года», - сказала она.

По словам Петровой, это позволит молочникам и сетевым операторам подготовиться, чтобы введение системы прошло плавно, исключив большую нагрузку на саму систему.

