Новая система поможет проследить путь молока от поля до прилавка
Первые результаты введения автоматизированной информационной системы «Меркурий» обсудили в Московской торгово-промышленной палате. Эта система, которая позволяет проследить путь молока от поля до прилавка, сейчас проходит апробацию. Как рассказала НСН заместитель председатель гильдии агропромышленного комплекса и предпринимательства Марина Петрова, деловое сообщество предлагает продолжить практику плавного перехода на использование системы «Меркурий».
«Представители бизнеса, общественных организаций и гильдий выступили за поэтапное введение системы «Меркурий», предложив ввести с ноября две товарные категории, а следующий этап отложить на февраль-март 2020 года», - сказала она.
По словам Петровой, это позволит молочникам и сетевым операторам подготовиться, чтобы введение системы прошло плавно, исключив большую нагрузку на саму систему.
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