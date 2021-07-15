Новая нефть: Соцсети комментируют подорожание моркови на 150%

Морковь в России подорожала с начала текущего года почти на 152%. Кроме того, с января картошка прибавила в цене 80,4%, капуста - 88,69%, лук стал дороже на 35%. Такие данные публикует Федеральная служба государственной статистики.

Также за неделю с 6 по 12 июля в стране подорожали подсолнечное масло, курятина, гречка и яблоки. Россиян в соцсетях больше всего возмущает скачок цен на морковь. Пользователи высмеивают стоимость овощей и публикуют «курс» моркови, отмечает Ura.ru.

«У нас даже морковь идёт своим, отдельным путём, гордимся», - пишет один из пользователей.

«Морковь содержит витамин А и каротин, их нехватка приводит к куриной слепоте и прочим глазным заболеваниям. С подорожанием моркови россиянам прозрение не грозит. Ешьте бананы, пока не запретили», - вторит ему другой.