«Новатэк»: в России появится сеть криоАЗС

По его словам, реализация программы уже началась. «Думаю, что в ближайшие годы все россияне и российские промышленные предприятия почувствуют на себе результаты этой работы», — сказал Гудков.

Как считает зампред, у газа в качестве моторного топлива есть высокий потенциал, так как его использование позволяет экономить потребителям на топливе около 30-45%. Также это позволяет снизить на 25% выбросы СО2.

Ранее стало известно, что не менее половины жилищно-коммунальной техники, муниципального и регионального транспорта могут перевести на сжиженный природный газ (СПГ). Использование СПГ на автобусах большого класса экономит до 10 рублей на 1 километр пробега.

