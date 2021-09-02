«Новатэк»: в России появится сеть криоАЗС
В России появится сеть криоАЗС и малотоннажных заводов сжиженного природного газа (СПГ), сообщил на Восточном экономическом форуме заместитель председателя правления компании «Новатэк» Эдуард Гудков.
По его словам, реализация программы уже началась. «Думаю, что в ближайшие годы все россияне и российские промышленные предприятия почувствуют на себе результаты этой работы», — сказал Гудков.
Как считает зампред, у газа в качестве моторного топлива есть высокий потенциал, так как его использование позволяет экономить потребителям на топливе около 30-45%. Также это позволяет снизить на 25% выбросы СО2.
Ранее стало известно, что не менее половины жилищно-коммунальной техники, муниципального и регионального транспорта могут перевести на сжиженный природный газ (СПГ). Использование СПГ на автобусах большого класса экономит до 10 рублей на 1 километр пробега.
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