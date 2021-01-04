Новак заявил об уверенности в успешной реализации «Северного потока - 2»

Газопровод «Северный поток - 2» будет достроен при поддержки европейских стран и компаний. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РБК.

Он отметил, что, вопреки существующему в США капиталистическому строю, страна использует не рыночные методы воздействия на экономику России, включая санкции против строительства «Северного потока - 2».

В декабре строительные работы по укладке газопровода в водах Германии завершились. Теперь для окончательного завершения проекта остается проложить около 150 километров газопровода на территории Дании.