Новак заявил об уверенности в успешной реализации «Северного потока - 2»

Газопровод «Северный поток - 2» будет достроен при поддержки европейских стран и компаний. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РБК.

Он отметил, что, вопреки существующему в США капиталистическому строю, страна использует не рыночные методы воздействия на экономику России, включая санкции против строительства «Северного потока - 2».

В декабре строительные работы по укладке газопровода в водах Германии завершились. Теперь для окончательного завершения проекта остается проложить около 150 километров газопровода на территории Дании.

Эксперт предложил замену норвежской компании после ее отказа сертифицировать «Северный поток — 2»

США активно выступают против строительства газопровода. 1 января Сенат США в обход вето действующего президента Дональда Трампа принял проект оборонного бюджета, который в частности предполагает дополнительные санкции в отношении российского газопровода. Норвежская компания DNV GL уже сообщила, что приостанавливает все действия по проверке и сертификацию «Северного потока - 2» из-за санкций.



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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Александр НовакСеверный Поток-2Санкции СШАСанкции Против России
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