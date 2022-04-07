Новак заявил о согласии некоторых стран оплачивать газ из РФ в рублях

Некоторые государства Европы и компании уже дали принципиальное согласие на оплату импорта российского газа в рублях. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Александр Новак. Остальные, по его словам, занимаются изучением данного варианта.

При этом Новак не сомневается, что платежи за поставки голубого топлива из России будут проводиться в соответствии с указом президента РФ и по схеме, определённой правительством РФ.

Новый порядок оплаты поставок российского трубопроводного газа в рублях клиентами из «недружественных» государств вступил в силу 1 апреля в соответствии с указом Владимира Путина. Они теперь должны открывать в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета для конвертации через биржи РФ и оплаты поставляемого топлива.

При этом комиссия правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями наделена правом выдавать отдельным покупателям исключения из данных правил.

