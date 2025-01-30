Новак заявил, что уровень газификации РФ на конец 2024 года составил 74,7%
Уровень газификации России на конец прошлого года составил 74,7%, тогда как на начало года показатель составлял 73,8%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье для журнала «Энергетическая политика».
Он отметил, что в 2024 году сетевой газ был подведен к границам свыше 303 тысяч участков. По словам Новака, продолжается переход на сетевой газ котельных образовательных и медицинских учреждений.
Программа социальной газификации (или догазификации) была запущена в 2021 году, благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в населенных пунктах, которые расположены в сельской местности.
Ранее сообщалось, что регионам с уровнем газификации менее 5% предоставят льготы на электричество, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru