Новак заявил, что ситуация на нефтяном рынке стабильная
5 декабря 202418:53
Ситуация на нефтяном рынке является стабильной. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, стабильность и баланс спроса и предложения были обеспечены, в том числе, «действиям стран, входящих в ОПЕК+».
«Это было и в летний период, и сегодня, в зимний период... Цены, которые на рынке, они также отражают текущий статус», - уточнил он.
Ранее Новак заявил, что Россия намерена нарастить производство бензина на четыре млн тонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru