Новак заявил, что ситуация на нефтяном рынке стабильная

По его словам, стабильность и баланс спроса и предложения были обеспечены, в том числе, «действиям стран, входящих в ОПЕК+».

«Это было и в летний период, и сегодня, в зимний период... Цены, которые на рынке, они также отражают текущий статус», - уточнил он.

Ранее Новак заявил, что Россия намерена нарастить производство бензина на четыре млн тонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».