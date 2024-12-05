Новак заявил, что ситуация на нефтяном рынке стабильная

Ситуация на нефтяном рынке является стабильной. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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По его словам, стабильность и баланс спроса и предложения были обеспечены, в том числе, «действиям стран, входящих в ОПЕК+».

«Это было и в летний период, и сегодня, в зимний период... Цены, которые на рынке, они также отражают текущий статус», - уточнил он.

Ранее Новак заявил, что Россия намерена нарастить производство бензина на четыре млн тонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОПЕКНефтьЦена На НефтьАлександр Новак

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