«Не выше 70 рублей»: В отрасли назвали максимальную цену бензина до конца года
Анастасия Бунина заявила НСН, что самые высокие цены на АИ-95 сегодня в Крыму, Салехарде, Петропавловске-Камчатском, в Севастополе и Симферополе – по 68 рублей за литр.
До конца года цена на бензин не превысит 70 рублей за литр, но в некоторых российских регионах стоимость давно перешла допустимый «предел», заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
В ноябре цены на топливо на автозаправочных станциях России вырастут, сообщил ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, передает Life.ru. По его словам, бензин АИ-95 подорожает до 69 рублей за литр. Бунина уверена, что ценой в 60 рублей за литр уже должны заинтересоваться в ФАС. Бунина рассказала, как дела с ценами на бензин обстоят в разных регионах.
«Самый разумный предел цен на бензин уже прошел, на данный момент ценник завышен. АИ-95 за 60 рублей - это максимально, что должен видеть потребитель, многие рассуждают про цену в 70 рублей, но до конца года такой цены точно не будет, это чрезмерно. Самые высокие цены на АИ-95 сегодня в Крыму, Салехарде, Петропавловске-Камчатском, в Севастополе и Симферополе – по 68 рублей. Самые низкие (по 55 рублей) - в Омске, Томске и Кургане», - рассказала она.
Бунина подчеркнула, что ценой в 60 рублей за литр уже должны заинтересоваться в ФАС.
«Сегодня средняя цена за литр АИ-100 в Москве 82,60 рубля. Учитывая все факторы, мы можем увидеть рост на 50-100 копеек в зависимости от региона уже в ноябре. ФАС необходимо пристально следить за ценой именно на бензин на автозаправках, потому что цена выше 60 рублей за АИ-95 - это уже предел», - заключила собеседница НСН.
Ранее правительство РФ сообщило, что временный запрет на экспорт российского бензина продлен до конца 2024 года. Меры введены для поддержания на топливном рынке стабильной ситуации в период сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, передает «Радиоточка НСН».
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