Немецкий Uniper планирует платить за российский газ в евро через Газпромбанк
Германский энергоконцерн Uniper собирается заплатить за поставки газа из России в евро, переведя их на счет в Газпромбанке в конце мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, Uniper намерен соблюдать санкции Евросоюза и продолжит оплату в евро в соответствии с новым механизмом осуществления платежей. Компания планирует своевременно выполнять обязанности договора.
Сообщается, что Uniper находится в тесном контакте с правительством Германии.
Ранее стало известно, что германский энергоконцерн не исключал использования схемы произведения оплаты в евро и с последующей конвертацией в рубли через Газпромбанк.
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