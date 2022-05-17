Немецкий Uniper планирует платить за российский газ в евро через Газпромбанк

По данным агентства, Uniper намерен соблюдать санкции Евросоюза и продолжит оплату в евро в соответствии с новым механизмом осуществления платежей. Компания планирует своевременно выполнять обязанности договора.

Сообщается, что Uniper находится в тесном контакте с правительством Германии.

Ранее стало известно, что германский энергоконцерн не исключал использования схемы произведения оплаты в евро и с последующей конвертацией в рубли через Газпромбанк.