Новак: выпуск вакцин от COVID-19 положительно повлияет на стоимость нефти

Намерения ряда стран мира выпустить вакцину от COVID-19 в текущем году положительно влияют на рынок нефти. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на открытой части заседания министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+.

По мнению главы Минэнерго, это даёт повод для оптимизма. Однако в ведомстве считают, что, несмотря на внешнюю стабильность, ситуация на нефтяном рынке неопределённая.

Новак отметил, что вторая волна распространения коронавирусной инфекции замедляет восстановление прежних показателей на рынке нефти. На фоне пандемии инвестиции в сфере энергетики в этом году могут значительно снизиться. Глава Минэнерго также полагает, что темпы снижения могут дойти до уровня 18-20%, что превышает скорость снижения спроса на нефть в мире.

