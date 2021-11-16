Новак сообщил о договоренности по экспорту электроэнергии в Казахстан

«Достигнута договоренность о том, что такие поставки электроэнергии будут, но должны быть обеспечены коммерческие условия», — рассказал Новак.

Вице-премьер добавил, что условия поставок будут прорабатываться между коммерческими компаниями, пишет Газета.ру.

Накануне российская делегация во главе с Новаком и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин встретились в Нур-Султане. Стороны обсудили сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, в том числе вопросы нефтегазовой отрасли, пишут Известия.

