Новак: «Северный поток-2» находится в высокой степени готовности

Новак заявил, что проект создаст инфраструктуру на десятки лет и позволит создавать конкуренцию на поставку энергоресурсов в Евросоюз.

Напомним, ситуация вокруг «Северного потока-2» продолжает осложняться параллельно с раскруткой политического скандала, связанного с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Запад отмечает на множество санкционных способов остановки строительства газопровода.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность проекта составит 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».

