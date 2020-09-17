Новак: «Северный поток-2» находится в высокой степени готовности

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток-2» находится в высокой степени готовности и проект будет завершен. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Австрии против блокировки «Северного потока-2» из-за Навального

Новак заявил, что проект создаст инфраструктуру на десятки лет и позволит создавать конкуренцию на поставку энергоресурсов в Евросоюз.

Напомним, ситуация вокруг «Северного потока-2» продолжает осложняться параллельно с раскруткой политического скандала, связанного с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Запад отмечает на множество санкционных способов остановки строительства газопровода.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность проекта составит 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Северный Поток-2Александр Новак
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