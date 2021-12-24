Новак: Сертификацию «Северного потока-2» могут завершить к середине 2022 года
Процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» может завершиться в середине следующего года. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире канала «Россия 24».
Как отметил зампред правительства, трубопровод будет готов к работе уже к концу уходящего года.
«Кабмин надеется, что газ может пойти в середине следующего года», — подчеркнул Новак.
По словам вице-премьера, «Северный поток-2» мог бы быть уже запущен, если бы не политизация этого проекта.
Ранее правительство ФРГ допустило, что приостановка сертификации газопровода задержит его ввод в эксплуатацию до марта 2022 года, пишет Ura.ru.
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