Новак: Сертификацию «Северного потока-2» могут завершить к середине 2022 года

Процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» может завершиться в середине следующего года. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире канала «Россия 24».

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Как отметил зампред правительства, трубопровод будет готов к работе уже к концу уходящего года.

«Кабмин надеется, что газ может пойти в середине следующего года», — подчеркнул Новак.

По словам вице-премьера, «Северный поток-2» мог бы быть уже запущен, если бы не политизация этого проекта.

Ранее правительство ФРГ допустило, что приостановка сертификации газопровода задержит его ввод в эксплуатацию до марта 2022 года, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазопроводСеверный Поток-2Александр Новак
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