Новак: Рост ВВП в 2025 году составит 2-2,5%

Рост российского ВВП в следующем году составит около 2-2,5%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, власти ожидают именно таких темпов роста. При этом в РФ прогнозируют темпы роста инвестиций примерно в 2% по отношению к текущему году.

«В этом тоже хороший сигнал и позитив, потому что уровень 2024 года очень высокий. База высокая, поэтому нам важно, чтобы относительно этой... базы темпы были в плюс», — заявил Новак в интервью каналу «Россия 24».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что рост ВВП России за девять месяцев 2024 года составил 4,2%.

