Новак: Рост ВВП в 2025 году составит 2-2,5%
Рост российского ВВП в следующем году составит около 2-2,5%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
По его словам, власти ожидают именно таких темпов роста. При этом в РФ прогнозируют темпы роста инвестиций примерно в 2% по отношению к текущему году.
«В этом тоже хороший сигнал и позитив, потому что уровень 2024 года очень высокий. База высокая, поэтому нам важно, чтобы относительно этой... базы темпы были в плюс», — заявил Новак в интервью каналу «Россия 24».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что рост ВВП России за девять месяцев 2024 года составил 4,2%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru