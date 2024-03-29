Новак: Россия снизит добычу нефти, но не её экспорт

Нефтедобывающие компании в России снизят добычу, но не экспорт, заявил вице-премьер Александр Новак в рамках выставки «Россия» на ВДНХ в Москве, сообщает агентство Reuters.

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По его словам, уже в апреле производство снизится на 350 тысяч баррелей в сутки при сокращении экспорта на 121 тысячу баррелей. В мае эти показатели изменятся до 400 тысяч и 71 тысячи баррелей в сутки.

Данная мера позволит России выполнить обещания, данные в рамках соглашения ОПЕК+, и доведет производство до 9 миллионов баррелей в сутки.

Ранее вице-премьер Александр Новак пояснил, что снижение добычи нефти в России обеспечит стабильность поставок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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