Новак: Россия снизит добычу нефти, но не её экспорт
Нефтедобывающие компании в России снизят добычу, но не экспорт, заявил вице-премьер Александр Новак в рамках выставки «Россия» на ВДНХ в Москве, сообщает агентство Reuters.
По его словам, уже в апреле производство снизится на 350 тысяч баррелей в сутки при сокращении экспорта на 121 тысячу баррелей. В мае эти показатели изменятся до 400 тысяч и 71 тысячи баррелей в сутки.
Данная мера позволит России выполнить обещания, данные в рамках соглашения ОПЕК+, и доведет производство до 9 миллионов баррелей в сутки.
Ранее вице-премьер Александр Новак пояснил, что снижение добычи нефти в России обеспечит стабильность поставок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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