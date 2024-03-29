Новак: Россия снизит добычу нефти, но не её экспорт

По его словам, уже в апреле производство снизится на 350 тысяч баррелей в сутки при сокращении экспорта на 121 тысячу баррелей. В мае эти показатели изменятся до 400 тысяч и 71 тысячи баррелей в сутки.

Данная мера позволит России выполнить обещания, данные в рамках соглашения ОПЕК+, и доведет производство до 9 миллионов баррелей в сутки.

Ранее вице-премьер Александр Новак пояснил, что снижение добычи нефти в России обеспечит стабильность поставок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

