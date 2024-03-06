Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на нефть на апрель

Национальная нефтяная корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила о повышении цен на энергоносители для азиатских потребителей на апрель, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании.

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Минимальная стоимость нефти Arab Light повышена на $0,2 за баррель. Цены на нефть оказались выше рыночных ожиданий, пишет агентство.

Также королевство приняло решение приостановить расширение производственных мощностей и намерено придерживаться текущих показателей в 12 миллионов баррелей в сутки

Как сообщал ранее Bloomberg, доходы российского бюджета от продажи нефти выросли благодаря снижению дисконта на сырье марки Urals, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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