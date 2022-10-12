Новак: Россия проработает вопрос строительства дополнительных ниток «Турецкого потока»
В России проработают вопрос строительства дополнительных ниток газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в ходе «Российской энергетической недели», сообщает РИА Новости.
По его словам, строительство планируется в рамках реализации предложения президента РФ Владимира Путина о строительстве газового хаба в Турции.
«Президент об этом сказал. Это как один из вариантов, который может быть рассмотрен. Как идея», — отметил Новак.
Он также подчеркнул, что расширение инфраструктурных мощностей для увеличения поставок российских энергоресурсов в Турцию и Европу является очень перспективным.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что антироссийские санкции угрожают энергетической безопасности всего мира, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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