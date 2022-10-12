Новак: Россия проработает вопрос строительства дополнительных ниток «Турецкого потока»

В России проработают вопрос строительства дополнительных ниток газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в ходе «Российской энергетической недели», сообщает РИА Новости.

По его словам, строительство планируется в рамках реализации предложения президента РФ Владимира Путина о строительстве газового хаба в Турции.

«Президент об этом сказал. Это как один из вариантов, который может быть рассмотрен. Как идея», — отметил Новак.

Путин заявил о переориентации экспорта российского газа

Он также подчеркнул, что расширение инфраструктурных мощностей для увеличения поставок российских энергоресурсов в Турцию и Европу является очень перспективным.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что антироссийские санкции угрожают энергетической безопасности всего мира, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПутинГазопровод Турецкий ПотокЭнергетикаАлександр Новак
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры