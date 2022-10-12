Новак: Россия проработает вопрос строительства дополнительных ниток «Турецкого потока»

Он также подчеркнул, что расширение инфраструктурных мощностей для увеличения поставок российских энергоресурсов в Турцию и Европу является очень перспективным.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что антироссийские санкции угрожают энергетической безопасности всего мира, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

