Новак: Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в сентябре Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти на мировые рынки, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в августе объём добровольного сокращения экспорта нефти составит 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к объявленному ранее сокращению добычи.

«В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки, теперь на 300 тысяч баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину», - отметил он.

Новак добавил, что нефтяные компании будут сами решать, каким образом обеспечить снижение - за счёт уменьшения добычи или за счёт снижения экспорта.

Ранее ОПЕК+ объявил о продлении своей нефтяной сделки на 2024 год и снижении общего уровня добычи альянса на 1,4 млн баррелей в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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