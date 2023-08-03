Новак: Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в сентябре Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти на мировые рынки, сообщает РИА Новости.
По его словам, в августе объём добровольного сокращения экспорта нефти составит 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к объявленному ранее сокращению добычи.
«В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки, теперь на 300 тысяч баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину», - отметил он.
Новак добавил, что нефтяные компании будут сами решать, каким образом обеспечить снижение - за счёт уменьшения добычи или за счёт снижения экспорта.
Ранее ОПЕК+ объявил о продлении своей нефтяной сделки на 2024 год и снижении общего уровня добычи альянса на 1,4 млн баррелей в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru