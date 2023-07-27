Глава Минэнерго назвал недооцененной нынешнюю цену на нефть

По его словам, сейчас во многом стоимость «чёрного золота» зависит от спекулятивных факторов.

«Средняя цена Brent в первом полугодии — 79,7 долларов... При этом фундаментально нефть недооценена», - указал он.

Глава Минэнерго добавил, что российское сырье будет конкурентоспособно почти при любом уровне рыночных цен.

Американское агентство Bloomberg ранее сообщило, что Индия поддержала введенный Западом потолок цен на российскую нефть, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

