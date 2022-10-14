Новак: Россия может поставлять Европе через Турцию 63 миллиарда кубов газа
Объем российского газа, который будет поставляться в Европу через Турцию в случае наличия спроса, может достигать 63 миллиардов кубометров в год. Об этом заявил в интервью агентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, нереализованный «Южный поток», который был свернут и позднее превратился в «Турецкий поток», был запланирован как газопровод на четыре нитки общей мощностью в 63 миллиарда кубометров газа. Новак подчеркнул, что у России и Турции «крайне хорошие» отношения в сфере энергетики.
Ранее Александр Новак в ходе «Российской энергетической недели» сообщал, что в России проработают вопрос строительства дополнительных ниток газопровода «Турецкий поток», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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