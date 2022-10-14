Новак: Россия может поставлять Европе через Турцию 63 миллиарда кубов газа

По его словам, нереализованный «Южный поток», который был свернут и позднее превратился в «Турецкий поток», был запланирован как газопровод на четыре нитки общей мощностью в 63 миллиарда кубометров газа. Новак подчеркнул, что у России и Турции «крайне хорошие» отношения в сфере энергетики.

Ранее Александр Новак в ходе «Российской энергетической недели» сообщал, что в России проработают вопрос строительства дополнительных ниток газопровода «Турецкий поток», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

