Путин обвинил Украину в попытке подрыва «Турецкого потока»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина пыталась подорвать «Турецкий поток», сообщает РИА Новости.

Путин распорядился усилить защиту Крымского моста

На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности он отметил, что Киевский режим совершил также целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры России.

«Всё это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов», - резюмировал российский лидер.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что подозреваемые, готовившие взрыв на Крымском мосту, установлены, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазопроводТурецкий ПотокУкраинаВладимир Путин
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