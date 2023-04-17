Бангладеш заплатит России за строительство АЭС в юанях

Согласно новому соглашению, Бангладеш будет проводить расчеты с Россией через китайский банк, в то время как бенефициары-исполнители будут получать платежи при помощи китайской платежной системы CIPS, являющейся альтернативой SWIFT.

Стоимость атомной электростанции оценивается в 12,65 миллиарда долларов, кредит рассчитан на 28 лет.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в пресс-центре НСН заявил о неготовности России к полноценному отказу от доллара, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

