Бангладеш заплатит России за строительство АЭС в юанях
Бангладеш будет рассчитываться с Россией в юанях для оплаты кредита на строительство атомной электростанции «Руппур», сообщает местная газета Business Standard со ссылкой источники в Минфине страны.
Согласно новому соглашению, Бангладеш будет проводить расчеты с Россией через китайский банк, в то время как бенефициары-исполнители будут получать платежи при помощи китайской платежной системы CIPS, являющейся альтернативой SWIFT.
Стоимость атомной электростанции оценивается в 12,65 миллиарда долларов, кредит рассчитан на 28 лет.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в пресс-центре НСН заявил о неготовности России к полноценному отказу от доллара, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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