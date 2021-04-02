Новак: РФ увеличит добычу нефти на 114 тыс. баррелей в сутки
Россия с мая по июль увеличит добычу нефти на 114 тыс. Баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. Соответствующее заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак в эфире «Россия 24», передает РИА Новости.
Согласно словам Новака, решения ОПЕК+ в марте дали возможность стране восстановить добычу. Он добавил, что оставшиеся из квоты 114 тысяч баррелей в сутки РФ использует «равномерно» в течение 3 месяцев.
Ранее в марте страны ОПЕК+ решили сохранить лимит на добычу нефти за исключением России и Казахстана. Было согласовано, что Россия и Казахстан смогут увеличить добычу в апреле на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки.
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