Новак: Решение по газовому хабу в Турции могут принять в 2023 году

«Сейчас активно "Газпром" работает с турецкими коллегами, с другими нашими возможными участниками проекта из других стран», — отметил зампред правительства в интервью телеканалу «Россия 24».

Новак допустил, что необходимые решения по вопросу газового хаба будут выработаны в следующем году.

В октябре президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать в Турции газовый хаб, что позволило бы регулировать цены на топливо на нормальном, рыночном уровне, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

