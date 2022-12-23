Новак: Решение по газовому хабу в Турции могут принять в 2023 году
Работа по формированию газового хаба в Турции продолжается, решение может быть принято в 2023 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Сейчас активно "Газпром" работает с турецкими коллегами, с другими нашими возможными участниками проекта из других стран», — отметил зампред правительства в интервью телеканалу «Россия 24».
Новак допустил, что необходимые решения по вопросу газового хаба будут выработаны в следующем году.
В октябре президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать в Турции газовый хаб, что позволило бы регулировать цены на топливо на нормальном, рыночном уровне, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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