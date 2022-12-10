Миллер: Газовый хаб в Турции - главный итог встречи с Эрдоганом

«Конечно же, это газовый хаб», - подчеркнул он, отвечая на вопрос о результатах визита в Стамбул российской делегации.

Ранее, в пятницу, российская делегация «Газпрома» прибыла в Турцию. В Стамбуле глава российского концерна Алексей Миллер встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом. Переговоры сторон касались поставок российского газа турецким потребителям и возможности создания в стране газового хаба.

