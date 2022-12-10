Миллер: Газовый хаб в Турции - главный итог встречи с Эрдоганом
Открытие газового хаба в Турции - это главный итог визита делегации «Газпрома» в Турцию, считает председатель правления концерна Алексей Миллер, передает «Интерфакс».
«Конечно же, это газовый хаб», - подчеркнул он, отвечая на вопрос о результатах визита в Стамбул российской делегации.
Ранее, в пятницу, российская делегация «Газпрома» прибыла в Турцию. В Стамбуле глава российского концерна Алексей Миллер встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом. Переговоры сторон касались поставок российского газа турецким потребителям и возможности создания в стране газового хаба.
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