Миллер: Газовый хаб в Турции - главный итог встречи с Эрдоганом

Открытие газового хаба в Турции - это главный итог визита делегации «Газпрома» в Турцию, считает председатель правления концерна Алексей Миллер, передает «Интерфакс».

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«Конечно же, это газовый хаб», - подчеркнул он, отвечая на вопрос о результатах визита в Стамбул российской делегации.

Ранее, в пятницу, российская делегация «Газпрома» прибыла в Турцию. В Стамбуле глава российского концерна Алексей Миллер встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом. Переговоры сторон касались поставок российского газа турецким потребителям и возможности создания в стране газового хаба.

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ФОТО: Алексей Миллер, глава "Газпром"
ТЕГИ:ГазпромРоссийский ГазТурцияАлексей Миллер
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