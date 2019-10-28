Новак рассказал об итогах консультаций с ЕК и Украиной по транзиту газа
Министр энергетики России Александр Новак подвел итоги трехсторонних консультаций с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Новака, все стороны стремятся к разрешению вопроса транзита газа и к обеспечению надежной прокачки с января следующего года. Он также подчеркнул, что активная работа по данному вопросу будет продолжаться и на уровне компаний, и на уровне властей.
Консультации состоялись в Брюсселе.
Напомним, текущие контракты РФ и Украины по транзиту газа завершаться в конце 2019 года. Как отмечает агентство, на предыдущих сентябрьских консультациях было определено два варианта транзита. В частности, бронь "Газпромом" украинских мощностей по правилам газового рынка Евросоюза, если Киев успеет имплементировать их в стране, в другом случае – продление действующего контракта.
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