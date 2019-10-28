Новак рассказал об итогах консультаций с ЕК и Украиной по транзиту газа

Министр энергетики России Александр Новак подвел итоги трехсторонних консультаций с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Новака, все стороны стремятся к разрешению вопроса транзита газа и к обеспечению надежной прокачки с января следующего года. Он также подчеркнул, что активная работа по данному вопросу будет продолжаться и на уровне компаний, и на уровне властей.