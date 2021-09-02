Новак рассказал о желании «Роснефти» поставлять газ по «Северному потоку - 2»
Компания «Роснефть» хочет получить возможность экспортировать газ по трубопроводу «Северный поток-2». Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.
По словам зампреда правительства, соответствующее обращение от «Роснефти» поступило на рассмотрение в кабмин. «Ожидаем мнения наших министерств, затем будет обсуждаться», - передает слова Новака РИА Новости.
Ранее министр энергетики Николай Шульгинов в ходе ВЭФ-2021 заявил, что «Роснефть» может начать экспортировать трубопроводный газ, поскольку этот вопрос находится на обсуждении.
Поставки газа по трубопроводу «Северный поток - 2» в Европу могут стартовать уже в этом году. Такое заявление ранее в четверг сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru