Новак рассказал о желании «Роснефти» поставлять газ по «Северному потоку - 2»

Компания «Роснефть» хочет получить возможность экспортировать газ по трубопроводу «Северный поток-2». Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

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По словам зампреда правительства, соответствующее обращение от «Роснефти» поступило на рассмотрение в кабмин. «Ожидаем мнения наших министерств, затем будет обсуждаться», - передает слова Новака РИА Новости.

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов в ходе ВЭФ-2021 заявил, что «Роснефть» может начать экспортировать трубопроводный газ, поскольку этот вопрос находится на обсуждении.

Поставки газа по трубопроводу «Северный поток - 2» в Европу могут стартовать уже в этом году. Такое заявление ранее в четверг сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Российский ГазЭкспортРоснефтьАлександр НовакСеверный Поток-2
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