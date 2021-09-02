Новак рассказал о желании «Роснефти» поставлять газ по «Северному потоку - 2»

По словам зампреда правительства, соответствующее обращение от «Роснефти» поступило на рассмотрение в кабмин. «Ожидаем мнения наших министерств, затем будет обсуждаться», - передает слова Новака РИА Новости.

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов в ходе ВЭФ-2021 заявил, что «Роснефть» может начать экспортировать трубопроводный газ, поскольку этот вопрос находится на обсуждении.

Поставки газа по трубопроводу «Северный поток - 2» в Европу могут стартовать уже в этом году. Такое заявление ранее в четверг сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер.