Новак рассказал о новых покупателях российской нефти

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что объём поставок российской нефти вырос по нескольким направлениям, сообщает ТАСС.

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По его словам, российские нефтяные компании заняты выстраиванием новых логистических цепочек, есть и новые покупатели.

«Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объёмов экспорта поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион», - отметил он.

Также Новак добавил, что добыча нефти в мае восстановилась после её снижения в апреле, ситуация стабилизировалась.

Ранее Новак заявил, что Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить российские нефть и газ в ближайшие 5-10 лет, сообщает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЭкспортРоссияНефтедобычаНефтьАлександр Новак
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