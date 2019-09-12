Новак прокомментировал предстоящие переговоры по газу с Украиной и ЕС

Как пишет ТАСС, Новак выразил уверенность, что решение Европейского суда по газопроводу OPAL повлияет на предстоящие консультации, поскольку оно в целом затрагивает ситуацию с энергоснабжением европейских стран.

Министр заявил, что свою позицию по решению суда Россия выскажет после юридического заключения.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что «Газпром» сможет отстоять права на 100% использование трубопровода OPAL.

