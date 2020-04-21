Новак призвал не драматизировать ситуацию с обвалом нефти

Рынок нефти находится в положении крайней волатильности из-за сокращения спроса на топливо, однако драматизировать ситуацию не стоит. Соответствующее заявление сделал министр энергетики Александр Новак, сообщает РБК.

Аналитики: Российской нефти американский крах не грозит

Новак подчеркнул, что это торги производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. Он добавил, что котировки фьючерсов нефти марок Brent и WTI с поставкой в июне значительно выше, несмотря на то, что также подвержены волатильности из-за общего негативного настроения на рынке.

По словам Новака, давление на рынок смягчится после того как с мая начнет действовать новое соглашение ОПЕК+, а также страны, не участвующие в сделке, сократят объемы добычи.

Ранее майские фьючерсы на американскую нефть WTI снова упали ниже нуля. Прошлой ночью стоимость этой марки впервые в истории рухнула на 300% — до минус 37,63 доллара за бочку. Баррель марки Brent упал в ходе торгов на 22%.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НефтьАлександр Новак
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры