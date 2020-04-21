Новак призвал не драматизировать ситуацию с обвалом нефти

Новак подчеркнул, что это торги производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. Он добавил, что котировки фьючерсов нефти марок Brent и WTI с поставкой в июне значительно выше, несмотря на то, что также подвержены волатильности из-за общего негативного настроения на рынке.

По словам Новака, давление на рынок смягчится после того как с мая начнет действовать новое соглашение ОПЕК+, а также страны, не участвующие в сделке, сократят объемы добычи.

Ранее майские фьючерсы на американскую нефть WTI снова упали ниже нуля. Прошлой ночью стоимость этой марки впервые в истории рухнула на 300% — до минус 37,63 доллара за бочку. Баррель марки Brent упал в ходе торгов на 22%.





