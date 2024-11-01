СМИ: Экспорт дизеля из РФ упал до минимума с октября 2020 года
Нефтекомпании России сократили экспорт дизельного топлива на фоне ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, его уровень достиг минимума с октября 2020 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler.
Как отмечает издание, в октябре 2024-го поставки дизтоплива и газойля упали на 15%, до 685 тысяч баррелей в сутки, по сравнению с сентябрем. Это самый низкий уровень со второго месяца осени 2020-го, когда экспорт составлял почти 600 тысяч баррелей в сутки. Эксперты отмечают, что еще в начале года объем поставок дизтоплива превышал 1 млн б/с, в январе был зафиксирован максимум — около 1,2 млн б/с.
Крупнейшие импортеры российских нефтепродуктов снизили объемы закупок: Турция — на 10%, Бразилия — более чем в два раза. Вместе с тем Kpler отмечает, что эти страны еще могут улучшить статистику, так как эксперты пока не могут определить направление еще 110 тысяч б/с топлива из России.
Поставки дизтоплива снизились на фоне снижения нефтепереработки и ремонтов на ряде российских НПЗ. В октябре уровень переработки сырья упал до минимума с 2022 года, до 5,1 млн б/с. Как ожидается, с ноября заводы начнут постепенно восстанавливать нефтепереработку, а вслед за ней и экспорт.
Между тем замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев заявил, что ситуация на энергетическом рынке РФ стабильна, однако вопрос отмены запрета на экспорт бензина «преждевременен», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru