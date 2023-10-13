МИД Венгрии: Транзит нефти из РФ в страну через Украину идет бесперебойно
Транзит нефти из РФ в Венгрию через Украину идет бесперебойно. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, Венгрия надеется, что такой маршрут поставок не будет нарушен.
Ранее госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер заявил, что без долгосрочного договора с «Газпромом» в Венгрии остановится промышленность и не будет отопления в квартирах. Он отметил, что из годового потребления газа в Венгрии 85% — это российский газ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru