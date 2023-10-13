МИД Венгрии: Транзит нефти из РФ в страну через Украину идет бесперебойно

Транзит нефти из РФ в Венгрию через Украину идет бесперебойно. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, слова которого приводит РИА Новости.

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По его словам, Венгрия надеется, что такой маршрут поставок не будет нарушен.

Ранее госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер заявил, что без долгосрочного договора с «Газпромом» в Венгрии остановится промышленность и не будет отопления в квартирах. Он отметил, что из годового потребления газа в Венгрии 85% — это российский газ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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