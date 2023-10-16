Новак поручил нефтяникам увеличить выпуск зимнего дизтоплива
Вице-премьер России Александр Новак провел совещание с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, Минсельхоза и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщила в понедельник пресс-служба правительства.
В кабмине отметили, что Новак поручил нефтяным компаниям нарастить производство зимнего дизельного топлива для нужд внутреннего рынка.
Вице-премьер также поручил Минсельхозу совместно с руководством регионов следить за динамикой цен при продаже топлива предприятиям сельскохозяйственной отрасли. Со своей стороны ФАС организует проверку топливных цен в наиболее проблемных субъектах Федерации.
По данным Росстата, со 2 по 9 октября средняя розничная стоимость дизельного топлива снизилась на 0,45%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru