Новак понадеялся на скорое завершение строительства «Северного потока-2»

Глава ведомства подчеркнул, что 28 ноября проектная компания возобновила укладку трубопровода, процесс идет и в настоящее время.

При этом отмечается, что интервью с министров было записано до того, как США ввели санкции против «Северного потока-2», пишут «Известия».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя американские санкции против «Северного потока-2», обвинил Вашингтон в том, что тот ведет дипломатию путем устрашений, санкций и ультиматумов, отмечает RT.

Из-за американских санкций из проекта «Северный поток-2» вышла швейцарская компания Allseas. Ее суда, которые прокладывали трубопровод, покинули Балтийское море, сообщает «Свободная пресса».

