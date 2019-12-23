Новак понадеялся на скорое завершение строительства «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток» будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, несмотря на противодействие со стороны США. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил министр энергетики России Александр Новак.
Глава ведомства подчеркнул, что 28 ноября проектная компания возобновила укладку трубопровода, процесс идет и в настоящее время.
При этом отмечается, что интервью с министров было записано до того, как США ввели санкции против «Северного потока-2», пишут «Известия».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя американские санкции против «Северного потока-2», обвинил Вашингтон в том, что тот ведет дипломатию путем устрашений, санкций и ультиматумов, отмечает RT.
Из-за американских санкций из проекта «Северный поток-2» вышла швейцарская компания Allseas. Ее суда, которые прокладывали трубопровод, покинули Балтийское море, сообщает «Свободная пресса».
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