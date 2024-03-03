Новак объявил о дополнительном сокращении добычи нефти Россией
Москва приняла решение дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале 2024 года, пишет ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера России Александра Новака.
Зампред правительства анонсировал сокращение добычи нефти на 471 тысячу баррелей в сутки. Экспорт составит 121 тысячу баррелей
По словам Новака, размер сокращения произведен исходя из средних уровней экспорта в мае и июне прошлого года. В зависимости от рыночных условий объемы добычи могут быть восстановлены, допустил вице-премьер.
На этой неделе стало известно, что Болгария официально прекратила закупки российской нефти для производства топлива, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru