Новак объявил о дополнительном сокращении добычи нефти Россией

Зампред правительства анонсировал сокращение добычи нефти на 471 тысячу баррелей в сутки. Экспорт составит 121 тысячу баррелей

По словам Новака, размер сокращения произведен исходя из средних уровней экспорта в мае и июне прошлого года. В зависимости от рыночных условий объемы добычи могут быть восстановлены, допустил вице-премьер.

На этой неделе стало известно, что Болгария официально прекратила закупки российской нефти для производства топлива, напоминает «Радиоточка НСН».

