Новак объявил о дополнительном сокращении добычи нефти Россией

Москва приняла решение дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале 2024 года, пишет ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера России Александра Новака.

Россия впервые за четыре года закупила у Эквадора нефтепродукты

Зампред правительства анонсировал сокращение добычи нефти на 471 тысячу баррелей в сутки. Экспорт составит 121 тысячу баррелей

По словам Новака, размер сокращения произведен исходя из средних уровней экспорта в мае и июне прошлого года. В зависимости от рыночных условий объемы добычи могут быть восстановлены, допустил вице-премьер.

На этой неделе стало известно, что Болгария официально прекратила закупки российской нефти для производства топлива, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспортНефтьАлександр Новак

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